Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Капитан Вера Ершова и ее команда получает новое задание. Им предстоит расследовать обстоятельства пожара, унесшего жизнь школьного сторожа Симонова. Поначалу кажется, что произошел несчастный случай, но наметанный глаз Сапронова быстро подмечает нестыковки. Бобрыкин выясняет, что прежде Симонов работал пожарным инспектором. Странная смерть для человека с такой профессией! Вскоре «Старая гвардия» приходит к выводу, что совершено убийство, причем очень изобретательное. И преступник, очевидно, не намерен останавливаться. Поймать злодея не так-то просто, ведь для расправы над жертвами он использует хитроумные ловушки, которые заранее расставляет. Ясно одно: каждая из них так или иначе связана с огнем… Соперничество Бобрыкина и Сапронова за сердце подполковника Романовой выходит на новый уровень, а Вера все сильнее влюбляется в Гарика, с которым познакомилась во время расследования одного из прошлых дел. Ситуацию осложняет то, что Гарик женат, и чувства к нему могут обойтись Вере очень дорого.



