След (сериал, 2007) сезон 4 серия 70 смотреть онлайн бесплатно

Убить Кацуговского
4-й сезон
9.32007, Убить Кацуговского
Криминал, Детектив18+

О сериале

Новые форматы, новые преступники, новые сотрудники — спешите смотреть «След» 4 сезон: 154 серии, в которых команда ФЭС сталкивается с новыми, еще более запутанными преступлениями.

Главным отличием этого сезона от прошлых является включение в него четырехсерийного фильма «Садовник», сюжет которого основан на реальных событиях. Этот фильм воспроизводит основные материалы дела «Битцевского маньяка», Александра Пичушкина, а в сюжете исследуется, как это страшное и кровавое дело могли бы распутать сотрудник ФЭС. У каждого из сотрудников ФЭС есть своя личная мотивация раскрыть это дело, ведь ставки как никогда высоки: если убийцу не найдут, то организации грозит закрытие.

Что же скрывается за исчезновениями людей в московском парке и удастся ли команде раскрыть правду? Смотрите сериал «След» — 4 сезон доступен онлайн на Wink

Сериал Убить Кацуговского 4 сезон 70 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.3 IMDb

