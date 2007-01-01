След (сериал, 2007) сезон 4 серия 60 смотреть онлайн бесплатно

Новые форматы, новые преступники, новые сотрудники — спешите смотреть «След» 4 сезон: 154 серии, в которых команда ФЭС сталкивается с новыми, еще более запутанными преступлениями.



Главным отличием этого сезона от прошлых является включение в него четырехсерийного фильма «Садовник», сюжет которого основан на реальных событиях. Этот фильм воспроизводит основные материалы дела «Битцевского маньяка», Александра Пичушкина, а в сюжете исследуется, как это страшное и кровавое дело могли бы распутать сотрудник ФЭС. У каждого из сотрудников ФЭС есть своя личная мотивация раскрыть это дело, ведь ставки как никогда высоки: если убийцу не найдут, то организации грозит закрытие.



Что же скрывается за исчезновениями людей в московском парке и удастся ли команде раскрыть правду? Смотрите сериал «След» — 4 сезон доступен онлайн на Wink



