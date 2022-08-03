Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
3-й сезон
5-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 5
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Марины новый мужчина - бывший врач, а теперь успешный бизнесмен. Брагин и Пастухов делают операцию парню, парализованному из-за разрыва спинного мозга.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»