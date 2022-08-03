Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
1-й сезон
9-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 9
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лариса готовится к приходу Брагина.
Полина едва не попадает под машину. В последний момент прохожий успевает оттолкнуть ее с дороги и сам попадает под колеса. С переломами его привозят в Склиф.
Пешеход оказывается бывшим космонавтом и старым знакомым Бреславца.
Полина в отчаянии. Она говорит Пастухову, что никогда не сможет иметь детей. Но на этом черная полоса не заканчивается…
В Склиф привозят эпилептика Косинцева, разбившего голову об игровой автомат из-за проигрыша. Костику не удается помочь ему, и на помощь приходит Пастухов.
Еремин предлагает Эмме выйти за него замуж, но она отказывает, говоря, что любит другого.
В отделении новый пациент, пострадавший во время охоты. Пьяный друг, целясь в кабана, серьезно ранил его…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»