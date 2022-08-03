Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Лариса готовится к приходу Брагина.

Полина едва не попадает под машину. В последний момент прохожий успевает оттолкнуть ее с дороги и сам попадает под колеса. С переломами его привозят в Склиф.

Пешеход оказывается бывшим космонавтом и старым знакомым Бреславца.

Полина в отчаянии. Она говорит Пастухову, что никогда не сможет иметь детей. Но на этом черная полоса не заканчивается…

В Склиф привозят эпилептика Косинцева, разбившего голову об игровой автомат из-за проигрыша. Костику не удается помочь ему, и на помощь приходит Пастухов.

Еремин предлагает Эмме выйти за него замуж, но она отказывает, говоря, что любит другого.

В отделении новый пациент, пострадавший во время охоты. Пьяный друг, целясь в кабана, серьезно ранил его…

