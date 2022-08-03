Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
1-й сезон
5-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 5
Драма18+

После "шутки" Эммы Брагин решает расстаться с девушкой.
Пастухов дарит Полине дорогую сумку и обещает ей, что с новой подработкой возьмет ипотеку. Полина счастлива.
В Склиф привозят двух женщин с отравлением. Одна произносит странную речь, что ее отравили подруга с мужем.
Врач сообщает Полине, что у нее почти нет шансов забеременеть.
Сын Ларисы приводит в отделение мальчика, избитого на улице. Никита признается, что уже давно не ходит в школу.
В больнице появляется отец Эммы. Он видит, что его дочери плохо, и требует, чтобы Брагин оставил ее в покое.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

