Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

После "шутки" Эммы Брагин решает расстаться с девушкой.

Пастухов дарит Полине дорогую сумку и обещает ей, что с новой подработкой возьмет ипотеку. Полина счастлива.

В Склиф привозят двух женщин с отравлением. Одна произносит странную речь, что ее отравили подруга с мужем.

Врач сообщает Полине, что у нее почти нет шансов забеременеть.

Сын Ларисы приводит в отделение мальчика, избитого на улице. Никита признается, что уже давно не ходит в школу.

В больнице появляется отец Эммы. Он видит, что его дочери плохо, и требует, чтобы Брагин оставил ее в покое.

