Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

В Склифе полицейский: в предсмертной записке Веня обвиняет в своей смерти Пастухова. Выясняется, что причиной гибели парня стала смесь препаратов, применяемая медиками для эвтаназии. Полиция подозревает, что Пастухов дал Вене ее рецепт.

Лариса расхлебывает последствия очередной неудавшейся аферы: чтобы откосить от армии, Алик готов на любые эксперименты со своим здоровьем.

Сергей не оставляет попыток восстановить отношения с Ларисой, но она непреклонна.

В отделении разворачивается криминальная драма: в Склифе появляются двое бандитов, объявленных в розыск, один из которых тяжело ранен.

