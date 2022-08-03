Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
1-й сезон
18-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 18
Драма18+

О сериале

В Склифе полицейский: в предсмертной записке Веня обвиняет в своей смерти Пастухова. Выясняется, что причиной гибели парня стала смесь препаратов, применяемая медиками для эвтаназии. Полиция подозревает, что Пастухов дал Вене ее рецепт.
Лариса расхлебывает последствия очередной неудавшейся аферы: чтобы откосить от армии, Алик готов на любые эксперименты со своим здоровьем.
Сергей не оставляет попыток восстановить отношения с Ларисой, но она непреклонна.
В отделении разворачивается криминальная драма: в Склифе появляются двое бандитов, объявленных в розыск, один из которых тяжело ранен.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

