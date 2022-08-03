У Брагина роман с Сашей. Бреславец медленно оправляется от приступа – к нему вернулась речь.

До Брагина доходит информация, что Бреславец лоббирует его кандидатуру на пост главврача и он единственный претендент, но неожиданно в отделении появляется никому в Склифе не известная Вера Зименская, новый главврач.

Несмотря на уговоры Пастухова сделать аборт, Полина решает оставить ребенка.

В отношениях Кости и Ани перемены: теперь Аня по уши влюблена, а Костя досадует на оплошности своей девушки.

В отделение приходит новый анестезиолог Неклюдов. Молодой врач очарован медсестрой Ниной.

