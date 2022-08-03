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Склифосовский (SD)
1-й сезон
17-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 17
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Брагина роман с Сашей. Бреславец медленно оправляется от приступа – к нему вернулась речь.
До Брагина доходит информация, что Бреславец лоббирует его кандидатуру на пост главврача и он единственный претендент, но неожиданно в отделении появляется никому в Склифе не известная Вера Зименская, новый главврач.
Несмотря на уговоры Пастухова сделать аборт, Полина решает оставить ребенка.
В отношениях Кости и Ани перемены: теперь Аня по уши влюблена, а Костя досадует на оплошности своей девушки.
В отделение приходит новый анестезиолог Неклюдов. Молодой врач очарован медсестрой Ниной.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»