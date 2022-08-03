Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Бреславец доверяет Косте самостоятельную операцию.

В отделение привозят новую пострадавшую – Дина случайно выстрелила в себя из пневматического ружья. Спасти ее не удается. Взбешенный муж Дины Руслан берет в заложники Ларису и угрожает застрелить ее. Брагин и Костик кидаются на помощь.

Салам слышит, как Аня говорит Костику, что у нее нет чувств к Саламу – она просто не хочет его обижать.

В Склиф приезжают два друга. Они на спор тянули из костра рукой картошку, и в результате один из них в критическом состоянии.

