Синичка. Серия 4
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Синичка (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52018, Синичка. Серия 4
Детектив, Криминал18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Талантливая сотрудница кафедры психологии Ульяна Синицына не допускается к защите докторской из-за «сомнительной» темы. Она пытается обосновать и продвинуть новые методы составления психологических портретов. Чтобы доказать свою теорию на практике, упрямая Ульяна устраивается консультантом в полицию. Ее напарник, следователь Игорь Левин, скептически относится к ее идеям, пока они не помогают в запутанном деле об убийстве балерины.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Синичка»