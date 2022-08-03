Синичка. Серия 1
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Синичка (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72018, Синичка. Серия 1
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «viju+»

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О сериале

Талантливая сотрудница кафедры психологии Ульяна Синицына не допускается к защите докторской из-за «сомнительной» темы. Она пытается обосновать и продвинуть новые методы составления психологических портретов. Чтобы доказать свою теорию на практике, упрямая Ульяна устраивается консультантом в полицию. Ее напарник, следователь Игорь Левин, скептически относится к ее идеям, пока они не помогают в запутанном деле об убийстве балерины.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Синичка»