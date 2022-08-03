Синичка (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.72018, Синичка. Серия 1
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «viju+»
О сериале
Талантливая сотрудница кафедры психологии Ульяна Синицына не допускается к защите докторской из-за «сомнительной» темы. Она пытается обосновать и продвинуть новые методы составления психологических портретов. Чтобы доказать свою теорию на практике, упрямая Ульяна устраивается консультантом в полицию. Ее напарник, следователь Игорь Левин, скептически относится к ее идеям, пока они не помогают в запутанном деле об убийстве балерины.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИКРежиссёр
Илья
Казанков
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Сергей
Губанов
- ЕЯАктриса
Евгения
Ярушникова
- Актёр
Алексей
Демидов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- АНАктёр
Александр
Никольский
- Актёр
Михаил
Коновалов
- АГАктриса
Алеся
Гузько
- ВТАктриса
Вера
Тарасова
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ЭКСценарист
Элина
Курбатова
- ИАСценарист
Иоганна
Алексанян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИАПродюсер
Иоганна
Алексанян
- Продюсер
Максим
Королев
- АКПродюсер
Анастасия
Казанкова
- ЕГХудожница
Елизавета
Головина
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский