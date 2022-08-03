Талантливая сотрудница кафедры психологии Ульяна Синицына не допускается к защите докторской из-за «сомнительной» темы. Она пытается обосновать и продвинуть новые методы составления психологических портретов. Чтобы доказать свою теорию на практике, упрямая Ульяна устраивается консультантом в полицию. Ее напарник, следователь Игорь Левин, скептически относится к ее идеям, пока они не помогают в запутанном деле об убийстве балерины.

