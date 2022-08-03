Швабра. Сезон 2. Серия 4
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Швабра (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.92022, Швабра. Сезон 2. Серия 4
Детектив, Мелодрама18+

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О сериале

Талантливый математик Анна Николаевна Швабрина работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb