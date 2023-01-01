Швабра (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Гениальный математик консультирует следователей, которые зашли в тупик. Интеллектуальный детектив с Александрой Ребенок и Антоном Батыревым в главных ролях.



Талантливый математик Анна Николаевна Швабрина однажды оказывается на месте преступления и становится главной подозреваемой в деле, расследование которого ведет капитан Вершинин. Анна с помощью математической модели определяет дату очередного убийства и вскоре возвращается к работе школьного учителя, доказав свою невиновность. Вершинин и его коллеги, лейтенант Гончаренко и эксперт Катя, снова и снова сталкиваются со сложными преступлениями, для расследования которых им не хватает опыта работы в криминалистике. Между тем нелюдимая Анна Николаевна убеждена, что все события в мире подчиняются законам математики — и даже убийства.



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