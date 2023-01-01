Швабра (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Гениальный математик консультирует следователей, которые зашли в тупик. Интеллектуальный детектив с Александрой Ребенок и Антоном Батыревым в главных ролях.
Талантливый математик Анна Николаевна Швабрина однажды оказывается на месте преступления и становится главной подозреваемой в деле, расследование которого ведет капитан Вершинин. Анна с помощью математической модели определяет дату очередного убийства и вскоре возвращается к работе школьного учителя, доказав свою невиновность. Вершинин и его коллеги, лейтенант Гончаренко и эксперт Катя, снова и снова сталкиваются со сложными преступлениями, для расследования которых им не хватает опыта работы в криминалистике. Между тем нелюдимая Анна Николаевна убеждена, что все события в мире подчиняются законам математики — и даже убийства.
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Информация
Рейтинг
- ТДРежиссёр
Тарас
Дударь
- Актриса
Александра
Ребенок
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актриса
Анна
Кузина
- АРАктёр
Александр
Рудько
- ССАктёр
Сергей
Сипливый
- АКАктёр
Александр
Крыжановский
- ЛЗАктриса
Людмила
Загорская
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ВМАктёр
Владислав
Мамчур
- КОАктёр
Константин
Октябрьский
- АФСценарист
Алексей
Френкель
- АЛПродюсер
Алла
Липовецкая
- МКПродюсер
Марина
Квасова
- АТХудожник
Александр
Тетерин