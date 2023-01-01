Биография

Константин Октябрьский – актер театра и кино, телеведущий, родился 16 декабря 1983 года. Фильмография актера насчитывает более 40 фильмов и сериалов. Константин Октябрьский окончил театральный колледж в Днепропетровске. Работал в театре, снимался в рекламе. Начинающего артиста пригласили на телевидение диктором. Актер участвовал в украинском проекте «Большая разница». Затем переехал в Москву, где прошел кастинг на роль в телесериале «Ефросинья». В дальнейшем актера в основном приглашали в сериалы. Среди полнометражных фильмов Константина Октябрьского такие работы, как «Любовь на два полюса», «Судьба обмену не подлежит». Актер снялся в эпизодической роли в популярном телесериале «Мажор». Главная роль Константину Октябрьскому досталась в сериале «Год собаки». В этой картине, как и во многих других, актер выступает в качестве антигероя. 2016-2018 годы – наиболее плодотворный период в карьере актера, за год Константин Октябрьский успевал сниматься в 10 картинах. В 2016 вышли такие сериалы, как «Замуж после всех», «Чудо по расписанию», в 2018 – «Кто ты?», «Обмани себя», «Родная кровь». Октябрьский участвовал в съемках популярной передачи «Орел и решка. Шопинг». Актер женат, воспитывает двоих сыновей.