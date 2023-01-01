Биография

Марина Квасова – продюсер кино и телевидения. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные телефильмы «Жена по обмену», «Письмо по ошибке», «Вскрытие покажет», «Подкидыш» и др. Дебютным фильмом Марины Квасовой стала многосерийная детективная мелодрама «Дом на холодном ключе». Спустя год продюсер выпустила сериал «Ребенок на миллион». В 2017 году на экраны вышла еще одна мелодрама «Цветы дождя». Главные роли в киноленте исполнили Мила Сивацкая и Макар Тихомиров. В 2018 году еще одним продюсерским проектом Марины Квасовой стала многосерийная мелодрама «Аметистовая сережка». Она также выпустила сериалы «Жена по обмену», «Письмо по ошибке», «Обмани меня». В 2019 году фильмография продюсера пополнилась еще несколькими проектами. Зрители увидели криминальный сериал «Вскрытие покажет», полнометражный триллер «Будет страшно – улыбайся», многосерийную детективную мелодраму «Швабра» с Александрой Ребенок в главной роли. В том же году на экраны вышли мелодрамы «Стеклянная комната» с участием Александра Константинова и «Подкидыш». В 2020 году Марина Квасова выпустила сериал «Ты только мой».