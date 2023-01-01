Биография

Актер из ближнего зарубежья, Владислав Мамчур родился в Украине, городе Подолье. Еще со школы занимался танцами, а с 1991 года, учась в технологическом институте в родном городе, выступал в бальных танцах уже почти профессионально. Артистический талант и пластика подтолкнули его к творческой карьере. Молодой человек поступает в Киевский институт театра, музыки и кино имени Карпенко-Карого. Дипломная работа 1999 года стала дебютом в кино – роль второго плана в совместном украинско-китайском фильме «Как закалялась сталь» и эпизод в «12 копеек». Фильмы Владислава Мамчура как профессионального актера счастливо начались с роли Жоры в ленте «Небо в горошек» 2004 года. Художественные таланты и начало театральной карьеры определили амплуа актера: драматические и мелодраматические роли. Всего копилка актера в кино насчитывает 52 фильма, кроме этого, яркие театральные работы полюбились ценителям театра. Роли Владислава Мамчура в кино запоминаются прежде всего фактурой героев, это всегда крепкие, с отличной выправкой ребята. Показательным оказался фильм «Отряд» 2008 года, где в компании известных актеров молодой актер не затерялся. Но за внешними данными скрывается и глубокое понимание образов, которые воплощены в жизнь Владиславом Мамчуром. Это и сделало его любимцем на родине и известным за ее пределами. Самыми заметными фильмами его карьеры можно назвать фильм «Жажда», сериал «Девять жизней Нестора Махно», «1941» и «Секунда до…». Роли в кино продолжают радовать зрителя, до сего дня актер активно снимается, продолжает играть в Киевском драматическом театре «На Печерске».