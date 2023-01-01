Биография

Талантливый украинский актер и режиссер Тарас Дударь родился 15 октября 1975 года. Работает в таких жанрах, как драма, мелодрама, детектив. Первой актерской работой в 1993 году стала для Тараса Дударя роль Влада в фильме «Дикая любовь», второй – роль в 2006 году в фильме «Моя жена больна шизофренией». Одним из его наиболее популярных телевизионных проектов стала телепередача «Нереальные предки», что выходила на канале ТЕТ с 2011 г. и носила формат шоу-розыгрыша. Муза Тараса Дударя – его жена, талантливая коллега по актерскому цеху Людмила Загорская. Именно благодаря ей, по его словам, ему удается так продуктивно и вдохновленно заниматься творчеством уже не один десяток лет. С 2016 года и до настоящего времени полностью посвятил себя режиссуре. За этот период на украинские телеэкраны вышло 10 фильмов Тараса Дударя. Среди них особенно можно отметить: «Дом на холодном ключе» 2016 г., «Проводница» 2016 г., «Ребенок на миллион» 2017 г., «Наследница поневоле» 2018 г., «Обмани себя» 2018 г., «Вскрытие покажет» 2019 г., «Генделык» 2019 г., «Немая» 2019 г., «Швабра» 2019 г., «Ты только мой» 2020 г. На данный момент работает еще над двумя проектами – «Княжна» и «Не говори мне о любви».