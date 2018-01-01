Wink
Сериалы
Швабра
2-й сезон

Швабра (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.92022, Швабра. Сезон 2 8 серий
Детектив, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Талантливый математик Анна Николаевна Швабрина работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb