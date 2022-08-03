С момента гибели Холмса прошло три года. Доктор Уотсон женился на миссис Хадсон, его рассказы о знаменитом сыщике с успехом переиздаются. В доме на Бейкер-стрит открылся небольшой мемориальный музей. К доктору обращается молодая девушка с просьбой раскрыть причину смерти своего возлюбленного. Дело это готовит ему массу неожиданностей и потрясений.

