Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон. Только теперь у них новые лица: главные роли исполняют звeзды нового актeрского поколения, Игорь Петренко и Андрей Панин.

