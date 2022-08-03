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Шерлок Холмс
1-й сезон

Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс. Сезон 1 8 серий
Триллер, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон. Только теперь у них новые лица: главные роли исполняют звeзды нового актeрского поколения, Игорь Петренко и Андрей Панин.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс»