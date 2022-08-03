Wink
Шерлок Холмс

Шерлок Холмс (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс 1 сезон
Триллер, Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главным героем становится доктор Ватсон. Он дает Холмсу уроки бокса и нередко оказывает ему неоценимую помощь в расследованиях, которые сыщик ведет по просьбе Скотленд-Ярда.

Жанр
Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

