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Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс. Серия 4
Триллеры18+

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Сюжет

На Бейкер-стрит приходит молодая особа Элизабет Бейкер, которая ищет защиты у Шерлока Холмса от неизвестного маньяка, убивающего лондонских девушек. Шерлок Холмс ловит убийцу, но в день казни маньяка великого сыщика начинают одолевать сомнения: а тот ли это человек?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс»