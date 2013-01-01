Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На Бейкер-стрит приходит молодая особа Элизабет Бейкер, которая ищет защиты у Шерлока Холмса от неизвестного маньяка, убивающего лондонских девушек. Шерлок Холмс ловит убийцу, но в день казни маньяка великого сыщика начинают одолевать сомнения: а тот ли это человек?



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