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Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс. Серия 2
Триллер, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В квартиру на Бейкер-стрит приходит бывший боевой товарищ доктора Уотсона Питер Смолл, который приносит с собой чемодан с драгоценностями. Смолл умирает, но в доме вскоре появляется прекрасная Ирэн Адлер, которая крадет очень важную улику.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс»