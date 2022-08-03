В квартиру на Бейкер-стрит приходит бывший боевой товарищ доктора Уотсона Питер Смолл, который приносит с собой чемодан с драгоценностями. Смолл умирает, но в доме вскоре появляется прекрасная Ирэн Адлер, которая крадет очень важную улику.

