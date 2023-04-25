Шелест (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Шелест
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Шелест
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+50 мин
Шелест
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Шелест
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Брутальный опер нарушает закон, чтобы поймать бандитов. Детективный боевик с харизматичным Владимиром Зайцевым. Павел Шелест, у которого фамилия, как у других «кликуха», — подполковник ярославского уголовного розыска. Он возглавляет отдел, сотрудников которого подбирал лично под себя. Специфика его отдела — громкие преступления: заказные убийства, ограбления банков и нападения на инкассаторов, похищения людей... Шелест часто действует неправомерно — организовывает подставы для преступников, берёт в заложники родственников бандитов, может даже преступнику ногу прострелить. Ему наплевать на статистику по раскрываемости, он просто спасает людей и наказывает преступников, многие из которых могли бы ускользнуть от закона. Его принцип: с отморозками нужно разговаривать на их же языке. Но у бандитов свои принципы, поэтому работы у Шелеста всегда выше крыши.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Елена
Корикова
- Актёр
Олег
Тактаров
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- КФАктёр
Константин
Федоров
- ЮААктёр
Юрий
Архангельский
- ОААктриса
Ольга
Абрамова
- Актёр
Юрий
Ваксман
- МПСценарист
Марина
Покровская
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- НФПродюсер
Наталья
Фролова
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин