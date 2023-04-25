Шелест. Сезон 1. Серия 6
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Шелест
1-й сезон
6-я серия

Шелест (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Шелест. Сезон 1. Серия 6
Боевик, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Брутальный опер нарушает закон, чтобы поймать бандитов. Детективный боевик с харизматичным Владимиром Зайцевым. Павел Шелест, у которого фамилия, как у других «кликуха», — подполковник ярославского уголовного розыска. Он возглавляет отдел, сотрудников которого подбирал лично под себя. Специфика его отдела — громкие преступления: заказные убийства, ограбления банков и нападения на инкассаторов, похищения людей... Шелест часто действует неправомерно — организовывает подставы для преступников, берёт в заложники родственников бандитов, может даже преступнику ногу прострелить. Ему наплевать на статистику по раскрываемости, он просто спасает людей и наказывает преступников, многие из которых могли бы ускользнуть от закона. Его принцип: с отморозками нужно разговаривать на их же языке. Но у бандитов свои принципы, поэтому работы у Шелеста всегда выше крыши.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск