Шелест (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Брутальный опер нарушает закон, чтобы поймать бандитов. Детективный боевик с харизматичным Владимиром Зайцевым. Павел Шелест, у которого фамилия, как у других «кликуха», — подполковник ярославского уголовного розыска. Он возглавляет отдел, сотрудников которого подбирал лично под себя. Специфика его отдела — громкие преступления: заказные убийства, ограбления банков и нападения на инкассаторов, похищения людей... Шелест часто действует неправомерно — организовывает подставы для преступников, берёт в заложники родственников бандитов, может даже преступнику ногу прострелить. Ему наплевать на статистику по раскрываемости, он просто спасает людей и наказывает преступников, многие из которых могли бы ускользнуть от закона. Его принцип: с отморозками нужно разговаривать на их же языке. Но у бандитов свои принципы, поэтому работы у Шелеста всегда выше крыши.

