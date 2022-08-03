Путь сквозь снега. Сезон 1. Серия 2
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Путь сквозь снега
1-й сезон
2-я серия

Путь сквозь снега (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.02017, Путь сквозь снега. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Криминал12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Отправляясь к жениху в Москву, Эля даже не подозревала, каким длинным и необычным будет ее путь. И все из-за какого-то чемоданчика, который ей передали в аэропорту.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Путь сквозь снега»