Биография

Игорь Гнездилов – актер театра и кино. Его фильмография насчитывает более 100 российских и украинских сериалов и полнометражных лент. Будущий актер родился в Харькове. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Получив школьный аттестат, он стал студентом Харьковского государственного института искусств, поступив на актерское отделение. Позже Гнездилов продолжил обучение на режиссерском факультете Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого. Первую роль Игорь Гнездилов исполнил в сериале «Тарас Шевченко. Завещание», созданном украинским режиссером. Затем в 1997 г. он появился в картине «Страсть». С 2001 г. карьера актера в кинематографе начала активно развиваться. Ему постоянно предлагали играть в картинах разных жанров. Широкую известность и зрительскую любовь артист завоевал после участия в фильме «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Успешным для Игоря Гнездилова стал сериал «Девять жизней Нестора Махно». В 2006 г. он был приглашен на съемки музыкального биографического проекта «Утесов. Песня длиною в жизнь». Российские зрители также запомнили актера по работе в популярной мелодраме «Колдовская любовь». В фильмографии Гнездилова есть военные картины «1941», «Баллада о бомбере», фильмы криминального жанра «Шулер», детективные и приключенческие сериалы «Узнай меня, если сможешь», «Гражданин Никто», мелодрамы «Два плюс два», «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь».