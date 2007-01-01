Прииск 2 (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02007, Прииск 2. Серия 1
Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Романову удается найти в горе Ай-Пачи золотую жилу, и старатели начинают еe разрабатывать. Возвращаются в посeлок старожилы. Романов едет в эвенский посeлок и забирает с собой на прииск беременную Айын. Но вокруг золотоносной жилы собираются не только старатели. Золото притягивает в посeлок всякую «лихую» публику — воров, которые тоже не прочь завладеть золотом.
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актёр
Сергей
Селин
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- ККАктриса
Кира
Крейлис-Петрова
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- СААктёр
Степан
Абрамов
- ТБАктриса
Татьяна
Бедова
- ТБАктёр
Тарас
Бибич
- КБАктёр
Константин
Бутаев
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- ЕВСценарист
Екатерина
Викторова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ЮГОператор
Юрий
Гармаш
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко