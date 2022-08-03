Прииск 2. Серия 6
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Прииск 2
1-й сезон
6-я серия

Прииск 2 (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.12007, Прииск 2. Серия 6
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Романову удается найти в горе Ай-Пачи золотую жилу, и старатели начинают еe разрабатывать. Возвращаются в посeлок старожилы. Романов едет в эвенский посeлок и забирает с собой на прииск беременную Айын. Но вокруг золотоносной жилы собираются не только старатели. Золото притягивает в посeлок всякую «лихую» публику — воров, которые тоже не прочь завладеть золотом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Прииск 2»