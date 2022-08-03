Прииск 2 (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

Романову удается найти в горе Ай-Пачи золотую жилу, и старатели начинают еe разрабатывать. Возвращаются в посeлок старожилы. Романов едет в эвенский посeлок и забирает с собой на прииск беременную Айын. Но вокруг золотоносной жилы собираются не только старатели. Золото притягивает в посeлок всякую «лихую» публику — воров, которые тоже не прочь завладеть золотом.

