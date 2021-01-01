Преступление. Сезон 2. Серия 3
Wink
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Преступление
2-й сезон
3-я серия
9.02021, Преступление. Сезон 2. Серия 3
Драмы, Детективы18+

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Преступление (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка педагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление»

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