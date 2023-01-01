Преступление (сериал, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Отечественная адаптация скандинавского детектива с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным.
Опытная следовательница Александра Москвина принимает решение бросить работу и отправиться к жениху в дру�гой город. Однако все меняется, когда сотрудники полиции обнаруживают труп молодой девушки в багажнике машины на дне пруда. Выясняется, что автомобиль принадлежит бизнесмену, который баллотируется в мэры города. В напарники Москвиной дают нового сотрудника по имени Александр Чистяков, и вместе они обнаруживают новые сведения, раскрывающие тайны местных жителей. Чтобы найти убийцу и выяснить правду, следователям придется сделать собственный моральный выбор.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Василенко
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Софья
Озерова
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Людмила
�Артемьева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- Актёр
Андрей
Чернышов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- Сценарист
Максим
Василенко
- МДСценарист
Максим
Депутатов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ЗШХудожник
Зигфрид
Штейнберг
- ВНМонтажёр
Ванда
Николаева
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- Оператор
Егор
Кочубей
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ДККомпозитор
Денис
Копытов
- ВОКомпозитор
Владимир
Осинский