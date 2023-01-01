Преступление (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественная адаптация скандинавского детектива с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным.



Опытная следовательница Александра Москвина принимает решение бросить работу и отправиться к жениху в дру�гой город. Однако все меняется, когда сотрудники полиции обнаруживают труп молодой девушки в багажнике машины на дне пруда. Выясняется, что автомобиль принадлежит бизнесмену, который баллотируется в мэры города. В напарники Москвиной дают нового сотрудника по имени Александр Чистяков, и вместе они обнаруживают новые сведения, раскрывающие тайны местных жителей. Чтобы найти убийцу и выяснить правду, следователям придется сделать собственный моральный выбор.



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