Преступление
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Преступление
9.02016, Преступление 2 сезона
Драмы, Детективы18+

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Преступление (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественная адаптация скандинавского детектива с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным.

Опытная следовательница Александра Москвина принимает решение бросить работу и отправиться к жениху в другой город. Однако все меняется, когда сотрудники полиции обнаруживают труп молодой девушки в багажнике машины на дне пруда. Выясняется, что автомобиль принадлежит бизнесмену, который баллотируется в мэры города. В напарники Москвиной дают нового сотрудника по имени Александр Чистяков, и вместе они обнаруживают новые сведения, раскрывающие тайны местных жителей. Чтобы найти убийцу и выяснить правду, следователям придется сделать собственный моральный выбор.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление»

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