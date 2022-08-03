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Преступление
2-й сезон

Преступление (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.02021, Преступление. Сезон 2 12 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка педагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление»