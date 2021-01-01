Преступление (сериал, 2021) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

WinkСериалыПреступление2-й сезон12-я серия
9.02021, Преступление. Сезон 2. Серия 12
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка педагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Максим
Василенко
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Софья
Озерова
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- Актёр
Андрей
Чернышов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- Сценарист
Максим
Василенко
- МДСценарист
Максим
Депутатов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ЗШХудожник
Зигфрид
Штейнберг
- ВНМонтажёр
Ванда
Николаева
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- Оператор
Егор
Кочубей
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ДККомпозитор
Денис
Копытов
- ВОКомпозитор
Владимир
Осинский