Последняя статья журналиста. Сезон 1. Серия 4
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Последняя статья журналиста
1-й сезон
4-я серия
2018, Последняя статья журналиста. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Драма18+
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Последняя статья журналиста (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Успешный репортер псковской газеты Олег Верховцев решает написать о чувствах преступников, приговоренных к смертной казни. Чтобы попасть в местную колонию и взять интервью у заключенных, он пишет липовое признание в убийстве двух девушек. Олег попадает в тюрьму, но выбраться оттуда не получается: близкие Верховцева не подтверждают его алиби. Ему дают реальный срок, и на свободу он выходит лишь спустя 7 лет. Теперь журналисту предстоит вернуть свое честное имя и выяснить, почему близкие люди предали его.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя статья журналиста»