Успешный репортер псковской газеты Олег Верховцев решает написать о чувствах преступников, приговоренных к смертной казни. Чтобы попасть в местную колонию и взять интервью у заключенных, он пишет липовое признание в убийстве двух девушек. Олег попадает в тюрьму, но выбраться оттуда не получается: близкие Верховцева не подтверждают его алиби. Ему дают реальный срок, и на свободу он выходит лишь спустя 7 лет. Теперь журналисту предстоит вернуть свое честное имя и выяснить, почему близкие люди предали его.

