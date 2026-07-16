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Последняя статья журналиста
Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя статья журналиста»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя статья журналиста»

Режиссёры

Евгений Сологалов

Евгений Сологалов

Режиссёр
Виктор Татарский

Виктор Татарский

Режиссёр
Армен Назикян

Армен Назикян

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Паламарчук

Дмитрий Паламарчук

АктёрОлег Верховцев, корреспондент
Агния Дитковските

Агния Дитковските

АктрисаПолина
Владимир Стержаков

Владимир Стержаков

АктёрЕлизаров
Карэн Бадалов

Карэн Бадалов

АктёрШтемберг
Сергей Апрельский

Сергей Апрельский

АктёрСергей Резников
Иван Бровин

Иван Бровин

АктёрКаратаев
Николай Аузин

Николай Аузин

АктёрУфин
Михаил Касапов

Михаил Касапов

АктёрДёмин
Игорь Головин

Игорь Головин

АктёрСиротин
Юрий Николаенко

Юрий Николаенко

АктёрМатвей, сын Елизарова
Владислав Резник

Владислав Резник

АктёрСуворов

Сценаристы

Андрей Румянцев

Андрей Румянцев

Сценарист

Продюсеры

Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Сергей Щеглов

Продюсер

Композиторы

Виталий Муканяев

Виталий Муканяев

Композитор