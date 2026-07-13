2018, Последняя статья журналиста. Сезон 1. Серия 14
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Последняя статья журналиста (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 12
- 18+49 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 14
- 18+52 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 15
- 18+51 мин
Последняя статья журналиста
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Успешный репортер псковской газеты Олег Верховцев решает написать о чувствах преступников, приговоренных к смертной казни. Чтобы попасть в местную колонию и взять интервью у заключенных, он пишет липовое признание в убийстве двух девушек. Олег попадает в тюрьму, но выбраться оттуда не получается: близкие Верховцева не подтверждают его алиби. Ему дают реальный срок, и на свободу он выходит лишь спустя 7 лет. Теперь журналисту предстоит вернуть свое честное имя и выяснить, почему близкие люди предали его.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- ЕСРежиссёр
Евгений
Сологалов
- ВТРежиссёр
Виктор
Татарский
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Карэн
Бадалов
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- ИБАктёр
Иван
Бровин
- НААктёр
Николай
Аузин
- МКАктёр
Михаил
Касапов
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- ЮНАктёр
Юрий
Николаенко
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- АРСценарист
Андрей
Румянцев
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев