Последний министр. Сезон 1. Серия 3
Wink
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Последний министр
1-й сезон
3-я серия
8.02020, Последний министр. Сезон 1. Серия 3
Комедия18+

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Последний министр (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Сатирическая комедия о нелегкой доле идеалиста на государственном посту с Яном Цапником в главной роли. С позором уволенный бывший мэр уральского города Малая Пышма Евгений Тихомиров внезапно получает должность главы Министерства перспективного планирования в Москве. Он с энтузиазмом берется за работу, не понимая, что вверенная структура существует лишь для отвода глаз, а сам он – марионетка, выбранная вышестоящим руководством, чтобы развалить бесполезный госорган. Тихомиров взаправду начинает бороться с коррупцией и сыплет многочисленными инициативами, и эта активность приводит к неожиданным результатам. Каким именно – смотрите в сериале «Последний министр» на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний министр»