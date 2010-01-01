Покушение. Сезон 1. Серия 4
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Покушение (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.42010, Покушение. Сезон 1. Серия 4
Боевики, Военные18+

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Сюжет

История начинается перед Великой Отечественной войной. Джан и капитан Красной Армии Евгений Костин любят друг друга. Но в девушку также влюблен генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к новому месту службы. Начинается война. Родной город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но преодолевает сотни верст, чтобы найти любимую. И в ее городе находит лишь… могилу.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Покушение»

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