Покушение (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

История начинается перед Великой Отечественной войной. Джан и капитан Красной Армии Евгений Костин любят друг друга. Но в девушку также влюблен генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к новому месту службы. Начинается война. Родной город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но преодоле�вает сотни верст, чтобы найти любимую. И в ее городе находит лишь… могилу.



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