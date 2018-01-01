Покушение (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

История начинается перед Великой Отечественной войной. Джан и капитан Красной Армии Евгений Костин любят друг друга. Но в девушку также влюблен генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к новому месту службы. Начинается война. Родной город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но преодолевает сотни верст, чтобы найти любимую. И в ее городе находит лишь… могилу.

