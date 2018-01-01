Покушение (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
8.42010, Покушение. Сезон 1 8 серий
Боевик, Военный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История начинается перед Великой Отечественной войной. Джан и капитан Красной Армии Евгений Костин любят друг друга. Но в девушку также влюблен генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к новому месту службы. Начинается война. Родной город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но преодолевает сотни верст, чтобы найти любимую. И в ее городе находит лишь… могилу.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- АТАктёр
Анатолий
Терпицкий
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- Актёр
Павел
Харланчук
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- МГАктриса
Магдалена
Гурска
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ВЗПродюсер
Владимир
Заметалин
- АЗПродюсер
Александр
Зимовский
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- АБПродюсер
Александр
Бинецкий
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- АРОператор
Александр
Рудь
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько