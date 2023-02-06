Покушение (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.62010, Покушение. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Военный18+
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Покушение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
История начинается перед Великой Отечественной войной. Джан и капитан Красной Армии Евгений Костин любят друг друга. Но в девушку также влюблен генерал Данилов. В июне 1941-го Костин отбывает к новому месту службы. Начинается война. Родной город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но преодолевает сотни верст, чтобы найти любимую. И в ее городе находит лишь… могилу.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- АТАктёр
Анатолий
Терпицкий
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- Актёр
Павел
Харланчук
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- МГАктриса
Магдалена
Гурска
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ВЗПродюсер
Владимир
Заметалин
- АЗПродюсер
Александр
Зимовский
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- АБПродюсер
Александр
Бинецкий
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- АРОператор
Александр
Рудь
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько