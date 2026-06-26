Пес. Сезон 2. Серия 47
Wink
Сериалы
Пес
2-й сезон
47-я серия
9.82017, Пес. Сезон 2. Серия 47
Детектив16+
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Пес (сериал, 2017) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Максим Максимов и его четвероногий друг стали настоящими напарниками и в полную силу приступают к расследованиям. Новые загадки и личные трагедии ждут в детективе «Пес», 2 сезон которого доступен на Wink.

В продолжении популярного криминального детектива о дружбе майора полиции и овчарки по кличке Пес напарников ждут новые дела и испытания. Максиму Максимову и его собаке придется искать украденное яйцо Фаберже, идти по следу серийного маньяка, расследовать инсценировку ограбления и разбираться в череде убийств, совершенных под воздействием гипноза. Но сохранять ясность мышления майору будет непросто, ведь ему приходится работать с человеком, который увел у него жену.

Наблюдать за приключениями героев позволит сериал «Пес». 2 сезон вы можете смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пес»