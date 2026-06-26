Максим Максимов и его четвероногий друг стали настоящими напарниками и в полную силу приступают к расследованиям. Новые загадки и личные трагедии ждут в детективе «Пес», 2 сезон которого доступен на Wink.



В продолжении популярного криминального детектива о дружбе майора полиции и овчарки по кличке Пес напарников ждут новые дела и испытания. Максиму Максимову и его собаке придется искать украденное яйцо Фаберже, идти по следу серийного маньяка, расследовать инсценировку ограбления и разбираться в череде убийств, совершенных под воздействием гипноза. Но сохранять ясность мышления майору будет непросто, ведь ему приходится работать с человеком, который увел у него жену.



Наблюдать за приключениями героев позволит сериал «Пес». 2 сезон вы можете смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

