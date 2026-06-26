Пес (сериал, 2017) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн
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Пес
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Сезон 2 Серия 4
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Сезон 2 Серия 5
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Сезон 2 Серия 6
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Сезон 2 Серия 7
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Сезон 2 Серия 8
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Сезон 2 Серия 9
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Сезон 2 Серия 10
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Пес
Сезон 2 Серия 11
- 16+48 мин
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Сезон 2 Серия 12
- 16+54 мин
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Сезон 2 Серия 13
- 16+49 мин
Пес
Сезон 2 Серия 14
- 16+49 мин
Пес
Сезон 2 Серия 15
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 16
- 16+53 мин
Пес
Сезон 2 Серия 17
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 18
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Пес
Сезон 2 Серия 19
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 20
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Пес
Сезон 2 Серия 21
- 16+50 мин
Пес
Сезон 2 Серия 22
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Пес
Сезон 2 Серия 23
- 16+51 мин
Пес
Сезон 2 Серия 24
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 25
- 16+49 мин
Пес
Сезон 2 Серия 26
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 27
- 16+46 мин
Пес
Сезон 2 Серия 28
- 16+51 мин
Пес
Сезон 2 Серия 29
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Пес
Сезон 2 Серия 30
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 31
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 32
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Пес
Сезон 2 Серия 33
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Пес
Сезон 2 Серия 34
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Пес
Сезон 2 Серия 35
- 16+53 мин
Пес
Сезон 2 Серия 36
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 37
- 16+53 мин
Пес
Сезон 2 Серия 38
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Пес
Сезон 2 Серия 39
- 16+49 мин
Пес
Сезон 2 Серия 40
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 41
- 16+51 мин
Пес
Сезон 2 Серия 42
- 16+52 мин
Пес
Сезон 2 Серия 43
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Пес
Сезон 2 Серия 44
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Пес
Сезон 2 Серия 45
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Пес
Сезон 2 Серия 46
- 16+46 мин
Пес
Сезон 2 Серия 47
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Пес
Сезон 2 Серия 48
О сериале
Максим Максимов и его четвероногий друг стали настоящими напарниками и в полную силу приступают к расследованиям. Новые загадки и личные трагедии ждут в детективе «Пес», 2 сезон которого доступен на Wink.
В продолжении популярного криминального детектива о дружбе майора полиции и овчарки по кличке Пес напарников ждут новые дела и испытания. Максиму Максимову и его собаке придется искать украденное яйцо Фаберже, идти по следу серийного маньяка, расследовать инсценировку ограбления и разбираться в череде убийств, совершенных под воздействием гипноза. Но сохранять ясность мышления майору будет непросто, ведь ему приходится работать с человеком, который увел у него жену.
Наблюдать за приключениями героев позволит сериал «Пес». 2 сезон вы можете смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
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Николай
Каптан
- ИЗРежиссёр
Игорь
Забара
- ВДРежиссёр
Владимир
Дощук
- СТРежиссёр
Сергей
Терещук
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Магонов
- АСРежиссёр
Александр
Сальников
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Матов
- АБРежиссёр
Александр
Будённый
- ВВРежиссёр
Виталий
Ващенко
- ВБРежиссёр
Владимир
Балкашинов
- Актёр
Никита
Панфилов
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- МЖАктёр
Михаил
Жонин
- ООАктриса
Ольга
Олексий
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- СЗАктриса
Светлана
Зельбет
- Актриса
Ольга
Морозова
- АБАктёр
Автандил
Бежиашвили
- ИПАктёр
Илья
Прокопив
- ВГАктёр
Виктор
Григорьев
- ВГАктёр
Владимир
Гончаров
- МРАктёр
Михаил
Романов
- МДАктриса
Мария
Довгань
- АШАктриса
Александра
Шлаен
- ВПСценарист
Виктор
Приходько
- МЛСценарист
Марк
Лимаренко
- НССценарист
Николай
Сорока
- РНСценарист
Руслан
Никулин
- ДКСценарист
Денис
Копнин
- АВСценарист
Андрей
Виштак
- АКСценарист
Артем
Кобзан
- АВСценарист
Александр
Важин
- ВГСценарист
Виктор
Галкин
- ЮТСценарист
Юлия
Терентьева
- АППродюсер
Артём
Приходько
- ВППродюсер
Виктор
Приходько
- АТХудожник
Александр
Тетерин
- АГХудожник
Александр
Грива
- АМХудожница
Анна
Марченко
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- КЧОператор
Константин
Чумаков
- МШОператор
Матвей
Шульгин
- ПККомпозитор
Павел
Крахмалев
- ИМКомпозитор
Игорь
Мельничук