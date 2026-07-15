Первый раз. Сезон 1. Серия 4
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Первый раз
1-й сезон
4-я серия
9.62024, Первый раз. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
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Первый раз (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Косте 15 лет, и ему досталась пустая квартира на неделю. За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное — повзрослеть.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Первый раз»