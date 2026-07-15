Косте 15 лет, и ему досталась пустая квартира на неделю. За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное — повзрослеть.

