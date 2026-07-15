WinkСериалыПервый раз1-й сезон3-я серия
9.62024, Первый раз. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Первый раз (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Косте 15 лет, и ему досталась пустая квартира на неделю. За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное — повзрослеть.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Антон
Мамыкин
- Актёр
Иван
Добронравов
- ТБАктриса
Таис
Бегунова
- ВШАктриса
Виктория
Шахова
- Актёр
Иван
Бычков
- АДАктриса
Александра
Дроздова
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- ЕААктёр
Егор
Абрамов
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Алексей
Онежен
- ЯБАктёр
Яков
Белорусов
- ЕССценарист
Евгений
Соколовский
- ПВСценарист
Полина
Веденяпина
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- ИПСценарист
Иван
Плечев
- АБПродюсер
Андрей
Бегунов
- Продюсер
Андрей
Терешок
- Продюсер
Давид
Кочаров
- ЕУПродюсер
Екатерина
Уруру
- ЕШХудожница
Елизавета
Шеховцова
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин
- ВСКомпозитор
Владимир
Судаков
- ККомпозитор
Кази
- АЦКомпозитор
Артём
Цехановский