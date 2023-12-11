Первая леди. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Первая леди
1-й сезон
7-я серия
8.52022, The First Lady
Драма, Биография18+
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Первая леди (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал Сюзанны Бир о супругах президентов, которые сталкиваются с предрассудками и жизненными вызовами. В драме постановщицы «Ночного администратора» и «Отыграть назад» блистают Джиллиан Андерсон, Мишель Пфайффер и Виола Дэвис. Хотя в США самой заметной политической фигурой всегда был президент, со временем и развитием технологий все больше внимания публики концентрировалось на семьях глав государства. Позиция Первой леди формально не дает никакого влияния: жены президентов всегда зависимы от своих высокопоставленных супругов. У Мишель Обамы, Бетти Форд и Элеанор Рузвельт были свои цели — они развивали собственные идеи, стремились быть услышанными и не желали оставаться в тени мужей. В 1930-х, 1970-х и 2000-х это означало разное. О том, что пришлось пережить этим выдающимся женщинам, расскажет «Первая леди» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Первая леди»